Instagram’da yeni moda! Erkeklere tepki gösteren kadınlardan yeni akım… | Son haberler

Özellikle toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturan erkeklere tepki olarak doğan akımda artık kadınlar da bacaklarını açarak oturmaya ve bu pozlarını Instagram ve diğere sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. İşte yeni akım ve haberin ayrıntıları...

Yanınızda bacaklarını açarak oturan erkekler sizi de mi rahatsız ediyor* Cevabınız evet ise siz de Instagram’daki yeni akımla ilgili haberlere katılabilirsiniz. Erkeklerin bu oturuşunu protesto etmek isteyen kadınlar fotoğraflarında bu konuyu irdeliyor.işte yeni akıma katılan ünlüler ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları…

I like people who shake other people up and make them feel uncomfortable. BELLA (@bellathorne)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Kas 2017, 10:55 PST )

Kadınlar, toplu taşımada oturduğumuz alanların bile işgal edilmesine isyan etti ve #womanspreading (Yayılan kadınlar) adlı bir akımla buna karşılık vermeye ve protesto etmeye başladı. Birçok insanın yer ihlali yapan kişileri fotoğraflayıp bu etiketle paylaşmasıyla yayılan akım büyük ses getirdi ve ünlülerin de desteği ile büyük rakamlara ulaştı. Kadınlar erkeklerin oturuş stillerini kendilerine uyarlayarak fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Ağu 2017, 11:18 PDT )

These boots. Bye elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi ( 10 Haz 2017, 14:54 PDT )

gun show ☺️ @balmain Martha Hunt (@marthahunt)’in paylaştığı bir gönderi ( 29 Eyl 2017, 01:36 PDT )

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