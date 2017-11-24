Instagram’da yeni moda! Erkeklere tepki gösteren kadınlardan yeni akım… | Son haberler

Yanınızda bacaklarını açarak oturan erkekler sizi de mi rahatsız ediyor* Cevabınız evet ise siz de Instagram’daki yeni akımla ilgili haberlere katılabilirsiniz. Erkeklerin bu oturuşunu protesto etmek isteyen kadınlar fotoğraflarında bu konuyu irdeliyor.işte yeni akıma katılan ünlüler ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları…
Kadınlar, toplu taşımada oturduğumuz alanların bile işgal edilmesine isyan etti ve #womanspreading (Yayılan kadınlar) adlı bir akımla buna karşılık vermeye ve protesto etmeye başladı. Birçok insanın yer ihlali yapan kişileri fotoğraflayıp bu etiketle paylaşmasıyla yayılan akım büyük ses getirdi ve ünlülerin de desteği ile büyük rakamlara ulaştı. Kadınlar erkeklerin oturuş stillerini kendilerine uyarlayarak fotoğraflar paylaşmaya başladı.