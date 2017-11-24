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Instagram’da yeni moda! Erkeklere tepki gösteren kadınlardan yeni akım… | Son haberler

Özellikle toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturan erkeklere tepki olarak doğan akımda artık kadınlar da bacaklarını açarak oturmaya ve bu pozlarını Instagram ve diğere sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. İşte yeni akım ve haberin ayrıntıları...

12:2724 Kasım 2017
Bilim - Teknoloji
Instagram’da yeni moda! Erkeklere tepki gösteren kadınlardan yeni akım… | Son haberler
Özellikle toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturan erkeklere tepki olarak doğan akımda artık kadınlar da bacaklarını açarak oturmaya ve bu pozlarını Instagram ve diğere sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. İşte yeni akım ve haberin ayrıntıları...

Yanınızda bacaklarını açarak oturan erkekler sizi de mi rahatsız ediyor* Cevabınız evet ise siz de Instagram’daki yeni akımla ilgili haberlere katılabilirsiniz. Erkeklerin bu oturuşunu protesto etmek isteyen kadınlar fotoğraflarında bu konuyu irdeliyor.işte yeni akıma katılan ünlüler ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları…

I like people who shake other people up and make them feel uncomfortable.

BELLA (@bellathorne)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kadınlar, toplu taşımada oturduğumuz alanların bile işgal edilmesine isyan etti ve #womanspreading (Yayılan kadınlar) adlı bir akımla buna karşılık vermeye ve protesto etmeye başladı. Birçok insanın yer ihlali yapan kişileri fotoğraflayıp bu etiketle paylaşmasıyla yayılan akım büyük ses getirdi ve ünlülerin de desteği ile büyük rakamlara ulaştı. Kadınlar erkeklerin oturuş stillerini kendilerine uyarlayarak fotoğraflar paylaşmaya başladı.

These boots. Bye

elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi ()

gun show ☺️ @balmain

Martha Hunt (@marthahunt)’in paylaştığı bir gönderi ()

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