Instagram’da yorum yaparken artık daha dikkatli olun!

Instagram saldırı içerikli yorumları engellemek için yeni bir yapay zeka yazılımı oluşturdu. Uygulama yakında başlayacak.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla saldırı içerikli yorumlar da büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Instagram bu konuda endişeleri dindirmek için bir yapay zeka uygulaması geliştirdi. Instagram’da yakında kullanıma başlayacak uygulama, “Saldırgan Yorumları Gizle” olarak ayarı olarak yorum ayarları sekmesinde görünecek.

ŞİMDİLİK SADECE İNGİLİZCE

Şu an sadece İngilizce dilini destekleyecek olan özellik tamamen yapay zekayla çalışacak. Saldırgan, tehditkar ve cinsel içerikli kelimeleri bularak engelleyecek. Ne zaman Türkçe olarak yayınlanacağı tam olarak belli olmasa da birkaç ay içinde farklı dillerde kullanıma gireceği tahmin ediliyor.