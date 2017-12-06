Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!

Instagram, 24 saat sonra kaybolan hikayeleri otomatik olarak arşivlemeye başladı ve istenen hikayeler artık kullanıcı profillerinde sergilenebiliyor

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagam, hikayeler özelliğine eklediği iki yenilikle Snapchat'in sevilen özelliklerini devşirmeye devam ediyor.

Bir önceki gün sosyal ağa eklenen özelliklerden ilki, hikayeleri arşivliyor ve kullanıcıların istedikleri zaman eski hikayelerini görüntülemelerini sağlıyor.

STORE’LARİ ARŞİVLİYOR

Instagram artık bir hikayenin zamanı dolduğunda bunu otomatik olarak yalnızca sahibinin görebildiği şekilde arşivliyor. Daha önce Instagram'da yalnızca fotoğraflar ve videolar arşivlenebilirken, bu isteğe bağlı bir seçenek olarak sunuluyordu.

Arşivlenen hikayelere ulaşmak için profil sayfasının sağ üst bölümünde bulunan saat ikonuna dokunmak gerekiyor. Arşiv sayfasında, tarihi geçmiş hikayelerin yanı sıra daha önce arşivlenmiş fotoğraf ve video paylaşımları da görüntülenebiliyor.

Otomatik arşivlenen hikayeler, Instagram tarafından kopyalanan bir diğer Snapchat özelliği oldu. Snapchat bu özelliği Hatıralar adıyla başlatmıştı.

PROFİL SAYFASINDA GÖRÜLECEK

Instagram'a eklenen bir diğer özellik ise arşivlenen hikayelerin profil sayfasında sergilenmesini sağlıyor. Bunun için profil sayfasının sol üst köşesindeki halka ikonuna dokunmak gerekiyor.

Instagram'ın yeni özellikleri, Snapchat uygulamasının yeni tasarımının yayınlanmasından bir hafta sonra yayınlandı. Bu yılın mart ayında sosyal ağa eklenen hikayeler özelliği Instagram'ın kullanıcı sayısını da artırdı.

Nisan 2017 verilerine göre, Instagram Hikayeleri her gün 200 milyon kullanıcı tarafından kullanılırken, Snapchat'in aktif kullanıcı sayısı 158 milyon civarında.