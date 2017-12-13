Instagram’dan yeni hastag özelliği

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya ağı Instagram yeni hastag özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Hastag ilk kez internet dünyasına Twitter ile giriş yapmıştı.

Sosyal medya ağı Instagram uzun zamandır merakla beklenen hastag özelliğini uygulamaya koydu. Instagram’da en çok takip edilen hastagler Instagram kullanıcıları tarafından takip edilebilecek.

Instagram bugün hashtag takip etme özelliğini kullanıma sundu. Hashtag takip etme özelliği ile insanlar, bir gönderinin altına tıklayarak veya keşfet sekmesinde arayarak ziyaret ettikleri hashtag sayfalarında “takip et” seçeneğine tıklayabilecek ve o hashtag ile paylaşılmış gönderileri akışında görebilecek.

Hashtag takip etme özelliği sayesinde insanlar önem verdikleri ve ilgi duydukları konularda daha fazla hesap ve içerik keşfetme fırsatını yakalayacak.

Instagram bu özelliğiyle, Instagram topluluğunun ortak ilgi alanlarını daha kolay paylaşmasını amaçlayan çalışmalarının da ilk adımını atmış bulunuyor.