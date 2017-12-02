İnternetsiz WhatsApp kullanmak mümkün mü? İşte internetsiz WhatsApp kullanma rehberi?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp internetsin nasıl kullanılır? Wi-Fi veya hücresel veri kapalı olduğunda WhatsApp uygulamasını kullanmak için neler yapmanız gerekiyor? İşte internetsiz WhatsApp kullanımı...

WhatsApp bildiğiniz gibi internet üzerinden sizlere mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı veriyor. Bağlantınız olmadığı zamansa, Wi-Fi ve hücresel ağ açılana kadar yolladığınız tüm mesajlar asılı kalıyor ve bağlantı geldiğinde karşı tarafa iletiliyor. Peki internetsiz WhatsApp kullanmak mümkün mü?

İşte ücretsiz WhatsApp için yapılacak ayarlar;

Shifdelete.com’da yer alan habere göre, Android yüklü cihazınızdan Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar kategorisini seçin.Bazı Android cihazlarda bu bağlantıya Diğer Ağlar seçeneği altından ulaşabilirsiniz.Mobil Ağlar kategorisi üzerinde Erişim Noktası Adları seçeneğine gelin.Erişim Noktası Adları bölümünde ekranın sağ üstünde yer alan ekle seçeneğini seçin.Açılan ekranı aşağıdaki bilgilerle doldurun.

– İsim: WhatsApp

– APN: İnternet

– Proxy: 127.0.0.01

– Bağlantı Noktası: 8080

Bu bilgileri girdikten sonra, oluşturduğunuz profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden Whats App'ı seçin.

İnternetsiz WhatsApp iOS üzerinde ne yazık ki bulunmamaktadır. iOS üzerinde proxy ve port ayarlarını değiştirmek mümkün değildir.

Eğer tüm bilgileri doğru girdiyseniz, Ağ ekranın aşağıdaki gibi görünmesi gerekmektedir.

İNTERNETSİZ WHATSAPP İÇİN DİĞER YÖNTEMLER

Elbette tek yok bu değil. Eğer internet bağlantınız yoksa, bunun yerine SMS kullanarak da popüler mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem iOS hem de Android tarafında uygulama arayüzünü taklit eden birçok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları indirerek cihazınızdan mesaj yollayabilirsiniz.

Bunun dışında Whats App Bluetooth Messenger uygulamasını kullanarak yakınınızdaki kişilere kolayca mesaj yollayabilirsiniz. Bluetooth'un sağlayacağı kısa mesafeli radyo frekansını kullanarak uygulamadaki kişilere mesaj atabilirsiniz.

Doğal olarak bu uygulamayı Google Play üzerinde bulamıyorsunuz. Uygulama isminizi orijinal uygulama ile bağlantı kurmadan kullanıyor. Ayrıca kullanıcı adınızı ve şifrenizi de kullanmıyor. Daha doğrusu şirket ile hiçbir bağlantı kurmuyor.

Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor çünkü, internet üzerinde Awesome Developer geliştiricisine ait olarak bulabileceğiniz bu uygulama WhatsApp Inc. tarafından onaylanmıyor.

Eğer halen mesaj yollayamıyorsanız özel olarak satılan paketlere göz atmanız gerekiyor. Türkiye'de bazı operatörler internetsiz kullanmanız için özel tarifeler sunuyorlar. Bu tarifeleri kullanarak bedava Whats App paketleri üzerinden normalde internet bağlantınızdan yiyen tüm işlemleri kolayca yapabilirsiniz.