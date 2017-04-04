iOS 10.3.1 yayında: iOS 10.3.1 hangi yeni özellikleri getirdi?

iPhone ve iPad'lerin işletim sistemi olan iOS'da yeni güncelleme geldi. iPhone sahipleri yeni güncellemeyle hangi özelliklere kavuşacak? iOS 10.3.1 neler getirecek?

Apple iOS 10’un 3. ara sürümünü yayınladı. iOS 10.3.1 seri numaralı güncelleme, hata gidermeye yönelik bir güncelleme oldu. Devrim yaratacak bir özellik getirmeyen iOS 10.3.1,

Apple kullanıcılarının daha stabil bir şekilde cihazlarını kullanabilmelerini sağlayacak.

100’den fazla hata ve performans güncellemesi içeren iOS 10.3.1, bunların yanında güvenlik geliştirmelerini de içeriyor. iOS 10.3.1’in getirdiği başlıca güncellemeler şu şekilde;

– Apple Dosya Sistemi iyileştirmeleri,

– Aygıt uygulamasının üst kısmında yer alan, iCloud bölümünü yeniledi,

– Siri ve CarPlay geliştirmeleri,

– Web siteleri için performans iyileştirmeleri,

– Uygulama içi değerlendirmeyi devre dışı bırakmak için ayarlar uygulamasına geçiş yapma özelliği eklendi,

– Haritalar uygulamasına saatlik tahmin özelliği eklendi,

– Mail için navigasyon geliştirmeleri,

– Çince ve Japonca klavyelerde yazma kolaylaştırıldı.

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