iOS 10.3 ile birlikte Apple'ın özel işletim sistemi dosya sistemini modern bir hale getirdi. Peki, bu güncellemenin performansa etkisi nasıl oldu?

iOS 10.3 ile iPhone’lar hızlandı mı?

iOS 10.3 ile birlikte Apple'ın özel işletim sistemi dosya sistemini modern bir hale getirdi. Peki, bu güncellemenin performansa etkisi nasıl oldu?

iOS 10.3 ile birlikte Apple ünlü mobil işletim sistemin dosya sistemini yeniledi. Aslına bakarsanız tek değişen dosyalama sistemi değil. Apple mühendisi Renaud Lienhart’a göre iOS performansı daha iyi hale getirildi.

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iOS 10.3 ile işletim sistemi daha akıcı oldu

Güncellemenin detayında minik bir hile de yatıyor. iOS 10.3 kullanan cihazlarda uygulamalar ve geçişlerde animasyonlar yeniden düzenlenmiş. Çok sayıda iOS animasyonu kırpılırken, özellikle ana ekrana dönüş ve geçişlerde akıcılık geliştirildi. Bu da doğal olarak çok daha hızlı bir mobil tecrübe olmasını sağladı.

iOS 10.3 “hızlı” hissettiyor çünkü daha iyi olması için birçok animasyonda küçük kısaltmalar ve kırpılmalar yapıldı.”