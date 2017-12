iOS 11.2.1 güncellemesi yayınlandı! Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? İşte yeni özellikler…

Apple, iPhone modellerine bir güncelleme daha yayınladı. iOS 11.2.1 güncellemesi ile yaşanan sorunlar çözülecek mi? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? İşte iOS 11.2.1 güncellemesi gelen yeni özellikler...

Apple, son dönemde iPhone modellerinde yaşanan sorunlar nedeniyle güncellemeleri kısa aralıklarla yayınlıyor. Bugün itibariyle iOS 11'in sekizinci güncellemesi olan iOS 11.2.1 yayınlandı. iOS 11.2.1 güncellemesi, iOS 11 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi iOS 11.2‘nin yayınlanmasından bir buçuk hafta sonra çıkmış oldu.

HANGİ iPHONE MODELLERİNİ KAPSIYOR?

Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini kapsıyor.

iOS 11.2.1 GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

iOS 11.2.1 güncellemesi, tahmin edilebileceği gibi iOS 11.2 sürümünde tespit edilen hata ve sorunları gideriyor. Sürüm notlarını incelediğimizde, Apple'ın Home için uzaktan erişimi aktif hale getirdiğini görüyoruz.

Apple, geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminde tespit ettiği büyük bir HomeKit güvenlik açığı için bir düzeltme uygularken, uzaktan erişim konusunda kısıtlamalara gitmişti.

Güncelleme ile birlikte, HomeKit güvenlik açığı tamamen düzeltildi ve paylaşılan kullanıcılar için uzaktan erişim yeniden etkinleştirildi.