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iPhone 7’ler soyuluyor mu?

iPhone 7'lerde soyulmalar başladığı ve telefonun kasasının ortaya çıktığı iddiası kullanıcıları telaşlandırdı.
16:0216 Şubat 2017
Teknoloji
iPhone 7’ler soyuluyor mu?
iPhone 7'lerde soyulmalar başladığı ve telefonun kasasının ortaya çıktığı iddiası kullanıcıları telaşlandırdı.

Piyasayı her modeliyle sallayan markalardan olan Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 7 ile büyük yankı uyandırdı. iPhone 7’nin Jet Black serisinde yaşanan çizilme sorunundan sonra, mat siyah modellerinde de soyulma başladı.

FARKLI BÖLGELERDE SOYULMA SORUNU

Apple forumlarında konuşulan iddialaya göre, mat siyah olarak bilinen Siyah renkli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki soyulma sorunu sık sık konuşulmaya başladı.

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APPLE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Şikayetlerin artmasıyla Apple’ın nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Henüz aylar geçmişken şikayetlerin bu seviyede artması ilerleyen dönemler için kullanıcıları tedirgin ediyor.

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