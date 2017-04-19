iPhone 8’in çıkış tarihi yine ertelendi!

iPhone 8 ile iddialara bir yenisi daha eklendi. iPhone 8'in çıkışı, cihazda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bir kez daha ertelendi.

iPhone 8 hakkında ortaya atılan iddialara bugün bir yenisi daha eklendi ve 10. yıla özel olarak farklı bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkması beklenen iPhone 8’in bir kez daha ertelenebileceği belirtildi.

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iPhone 8 ne kadar ertelenecek?

Gelen haberlere göre cihazın piyasaya sürülmesi beklenen tarihten bir ya da iki ay sonra gerçekleşebilir. Bunun sebebi ise iPhone 8’de kullanılan OLED ekranların altına yerleştirilmeye çalışılan parmakizi okuyucusu.

Home tuşunu ortadan kaldıracak tasarımıyla birlikte bizleri Fonksiyon Alanı adı verilen bir bölümle tanıştırmaya hazırlanan Apple, bu bölümde kullanacağı parmakizi okuyucuyu cihaza entegre etmekte zorlanıyor. Hal böyle olunca da cihazın piyasaya sürülüş tarihi de bir kez daha ertelenmiş oldu.

Erteleme ile ilgili bir diğer dedikodu ise yeni ön kamera ile ilgili bazı problemlerin yaşandığı yönünde. Yani şu anda bu ertelemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi sebebi de tam anlamıyla ortaya çıkarılmış değil.

Son olarak Samsung’un da yeni amiral gemisi Galaxy S8’de benzer bir şey denediğini ve parmakizi okuyucuyu ekranın altına yerleştirme çabasının boşa gittiğini belirtelim. Bu sebeple cihazın tanıtılması gecikmiş ve GalaxyS8’in parmakizi okuyucusu yine cihazın arka bölümünde, kameranın yan tarafında yer almıştı.