iPhone 8’in fiyatı ne kadar olacak?

Bir süredir iPhone 8'in pazarda olan iPhone serisinden çok daha pahalı olacağına dair bir çok iddia ortaya vardı. Bugün gelen bir rapor iddiaları doğrular nitelikte.

Bir süredir iPhone 8'in pazarda olan iPhone serisinden çok daha pahalı olacağına dair bir çok iddia ortaya vardı. Bugün gelen bir rapor iddiaları doğrular nitelikte.

Apple’ın yeni iPhone’da OLED ekran kullanması durumunda şu anda kullandığı bazı modülleri OLED panele uygun olarak üretmek zorunda kalacak. Bu da maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

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3D Touch maliyeti %60 artıyor

Digitimes tarafından yayınlanan rapor, OLED iPhone’da TPK Holdings tarafından üretilen AMOLED ekran üzerine ince katman dokunmatik bir sensör kullanılacağını belirtiyor. Raporda, TPK’nın sensörü dördüncü çeyrekte tedarik etmeye başlayacağı söyleniyor. Bu da iPhone 8’in Eylül ayına yetişmeyeceği iddiasını destekliyor.

AMOLED paneli için yeni bir 3D Touch sensörüne ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor. Yeni 3D Touch modülleri bileşenlere daha fazla maliyet sağlayan daha karmaşık bir üretim süreci gerektirecek. Digitimes, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’daki 3D Touch modüllerinin 9 dolara mal olduğunu, iPhone 8’deki 3D Touch modüllerinin ise 15 dolara mal olacağını belirtiyor.

6 dolarlık artışa rağmen sadece bir parçadaki % 60’lık bir maliyet artışı diğer bileşenlerin de maliyetlerinin artmasına sebep olacak. Apple’ın cihaz başına kar marjını düşürmesi pek mümkün olmadığından, iPhone 8’in fiyatının 1000 doların üzerine çıkma olasılığı oldukça yüksek. iPhone 7 Plus 256 GB modelin 979 dolar olduğunu düşünürsek iPhone 8’de fiyatların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.