iPhone 8’in ön kamerası hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Onuncu yıla özel olarak hazırlanması beklenen yeni iPhone'un ön kamerasının devrim niteliğinde yeniliklerle geleceği söyleniyor. Peki iPhone'u rakiplerinden bir adım öne çıkaracak kameranın özellikleri nedir?

iPhone 8’in ön kamera özellikleri netleşmeye başladı. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, iPhone’un ön kamerası ekran kilidini açmak ve uygulamalarınızı güvence altına almak için önemli özelliklere sahip olacak.

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Kızılötesi sensörlü ön kamera geliyor

Apple’ın yeni iPhone’da çerçeve oranının neredeyse sıfıra yakına indireceği bir çok analist tarafından teyit edildi. Çerçevesiz iPhone için Apple, ana ekran tuşu ile Touch ID’den de vazgeçmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Bu da akıllara yüz tanıma yada göz tarama teknolojilerine geçiş yapılabileceğini getiriyor.

Apple ile ilgili tahminleri konusunda oldukça olan KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8’de Touch ID’nin olduğu alanın fonksiyon alanı olarak kullanılacağını düşünüyor. Analist, bu sebeple Apple’ın Touch ID yerine yüz tanıma teknolojisine geçeceğini iddia ediyor.

Kuo, iPhone 8’in kızılötesi sensörlü yeni ön kameraya sahip olacağını düşünüyor.

FaceTime kamera iPhone 8’i farklı kılacak

iPhone 8’in 3D ön kamerası, derinlik algılama özelliğe sahip olacak. Bu da arttırılmış gerçeklik de dahil olmak üzere her türlü yeni şey için kullanılabilir. Kameranın derinlik algılama özelliğinin iPhone 7 Plus’ın arka kamerasından daha büyük olacağı tahmin ediliyor.