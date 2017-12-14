iPhone 9 geçmişe dönebilir!

Apple'ın 2018'de tanıtması beklenen iPhone 9'un metal arka yüze geri dönüş yapacağı iddia edildi

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in üçü de cam arka yüzeyi var. Ancak 2018’de çıkacak iPhone, yeni bir iddiaya göre metal arka yüze geri dönüş yapabilir.

Apple’ın 6,1 inç LCD ekranlı bir telefon üreteceği ve bu telefonun farklı renk seçenekleri sunan metal arka yüzle “gelebileceğini” iddia edildi.

Cam arka yüz kablosuz şarjı kolaylaştırıyor. Ancak ekranda LCD teknolojisinin kullanıldığı doğruysa, bu uygun fiyatlı bir model olabilir.

Apple, bu metal kapaklı telefonla birlikte iki yeni OLED ekranlı iPhone tanıtacak. İddiaya göre bunların birinin ekran boyutu 5,8 inç, diğerinin ekran boyutu ise 6,3 inç olacak.

Bahsedilen metal arka yüzlü telefon, karşımıza iPhone SE 2 olarak çıkabilir. Bu durumda Apple’ın artık küçük ekranlı telefon üretmeyeceği sonucuna da varılabilir.