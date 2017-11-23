iPhone’dan bomba yenilik! Çift SIM kartlı iPhone modeli geliyor

iPhone X ile büyük bir tasarım değişikliğine ve donanımsal farklara giden Apple, farklı bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Apple, ürettiği tüm ürünlerde kuralları pek yıkmayan yapısıyla tanınsa da bu kez durum değişiyor gibi görünüyor. İşte ayrıntılar...

2018 yılında kullanıcıları tarafından eleştirilen konular üzerine daha da eğileceğinin sinyalleni veren iPhone ve Apple ilk olarak gigabit LTE hızlarında yaptığı düzenlemeler olacak. Apple'ın ilk hamlesi iPhone 8 ve iPhone X LTE bandında 600 Mbps hız destekliyor ancak yine de indirme hızları konusunda biraz çalışması gerekiyor.

Çift SIM kartlı iPhone modeli yüksek hızları destekleyecek

2018‘de üç farklı model ile gelecek olan iPhone, telefonlarından bir tanesini çift SIM kartlı iPhone olarak bizlere tanıtacak. Standart olarak LTE-3G sağlayan çift SIM'li telefonların aksine, bu yeni iPhone LTE-LTE bandını destekleyecek.

Apple Böylece hem rakiplerini geride bırakmayı hem de kullanıcılara çok daha iyi bir bağlantı hizmeti sunmayı hederfliyor.

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