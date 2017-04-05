Iron Man uçuş kıyafeti gerçek oldu!

İngiliz mucit Richard Browning, kol ve bacaklarına mini jetler takılı bir kişisel uçuş sistemi üretti.

Uçmak ilk zamanlardan beri insanoğlunun en büyük hayallerinden biri olmuştur. Uçaklar keşfedildiğinden beri dünya üzerinde uçarak gidilmedik yer kalmadı. Modern helikopterlerin tasarlanması ile havada durabilir ve her yöne hareket edebilir olduk. Paraşütlerin icadıyla de atmosferin üst tabakalarından bile kendimizi rahatça ve güvenle gökyüzüne atabiliyoruz. Ama bazıları için bunların hiçbiri yeterli olmuyor.

İngiliz vatandaşı Richard Browning de bu sıradışı insanlardan biri. Kurduğu ‘Gravity' isimli şirket, aynı çizgiroman süper kahramanı Iron Man'inkine benzer bir kişisel uçuş kıayfeti tasarlamış durumda. ‘Daedalus' isimli bu kıyafet minyatür jet motorları ve özel tasarlanmış bir koruyucu kıyafetten oluşuyor.

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Browning ve ekibi önce kollara takılı ikişer tane kerosen yakıt bazlı gaz türbini ile işe başlamış. Bu düzenek ile giyen kişinin uzun zıplamalar yapması mümkün oluyor. Daha sonra havada durabilmek için bacaklara da birer tane jet motoru monte edilmiş. Böylece Browning biraz uğraşarak da olsa, kısa süreyle havada dengede durabiliyor ve hatta istediği yöne doğru gidebiliyor.

Kıyafetin final hali ise ısı geçirmeyen özel bir dış iskelete bağlı mini jetler ve sırt çantasına ek itiş için ekstra iki jet daha takılı bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca kask içinde kıyafetin, motorların ve yakıt tankının durumunu gösteren sanal ekranlar bulunması planlanmış. Daedalus'un final versiyonunun yerden yüksekte, saatte 160 kilometre hıza çıkması öngörülüyor. Bu uçuş sisteminin yaklaşık 250 bin dolara mal olacağı tahmin edilmekte. Gravity firması henüz sipariş almaya başlamamış, ama Richard Browning potansiyel müşterilerin şimdiden kilo vermek için çalışmaya başlamalarını öneriyor. Çünkü kıyafet ne kadar güçlü olursa olsun, çok ağır kullanıcıları havalandırmayacağı kesin.

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