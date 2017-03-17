İş güvenliği tırı Türkiye’de!

2017 Avrupa turu kapsamında iş Sağlığı ve güvenliği çözümleri ile donatılmış Draeger gezici TIR’ı, yenilikçi iş güvenliği çözümleri ile Türkiye'ye geldi.

2017 Avrupa turu kapsamında iş Sağlığı ve güvenliği çözümleri ile donatılmış Draeger gezici TIR’ı, yenilikçi iş güvenliği çözümleri ile Türkiye'ye geldi.

Türkiye iş güvenli denince akla ilk gelen ülkelerden değil. Özellikle işçi ölüm ve yaralanmalarında dünyada oldukça yukarılardayız. Son yıllarda Türkiye’nin canının yandığı çok sayıda üzücü olay yaşandı. 2015 yılında gerçekleşen ve 301 işçinin ölümüne sebebiyet veren Soma maden faciasında yaşananlar hâlâ yüreğimizde.

2017 Avrupa turu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği çözümleri ile donatılmış Draeger gezici TIR'ı, yenilikçi iş güvenliği çözümleri ile Türkiye’ye geldi.

Bu etkinlik kapsamında 20 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında, 7 ayrı lokasyonda “Roadshow” yapılacak. Mobil Sergi Salonu ve 2. Katında Toplantı salonu olan TIR, belirlenen duraklarda katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Draeger Türkiye’den Pelin Korkmaz, “TIR üzerindeki Seminer Salonunda yapılacak Workshop haricinde her durakta farklı konu başlıkları ile seminerler düzenlenecek” derken, Soma ve Zonguldak duraklarında sunumların ağırlıklı olarak maden sektörünü ilgilendireceğini belirtirti.

Roadshow’un diğer durakları ise Manisa, İzmir, Bursa, Gebze ve Çorlu.