İşte Apple’ın 1000 Lira’lık yeni tableti!

Apple, 2017 Mart'ında kullanıcılara iki sürpriz yapmış ve kırmızı renkli iPhone 7 serisinin yanı sıra, iPad Air 2 modelinin yerini alan yeni uygun fiyatlı 9.7 inçlik iPad modellerinin duyurusunu gerçekleştirmişti.

Bir teknoloji markasının paylaştığı bilgiye göre tarafından paylaşılan bilgilere göre, kullanıcıları bir kez daha şaşırtmak için kolları sıvayan Tim Cook ve ekibi, uzun süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı yeni bir iPad modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. İşte yeni ve ucuz iPad modeli ve fiyatı.

ŞU ANDAKİ MODELLERDEN 70 DOLAR DAHA UCUZ OLACAK!

2018 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması beklenilen yeni iPad'in, 259 dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Eğer, kullanıcıların karşısına böyle bir fiyat ile çıkılırsa, hali hazırda satılmakta olan iPad modeline kıyasla 70 dolar daha ucuz bir başlangıç fiyatı belirlemiş olacak.

TABLET SATIŞLARI DÜŞÜYOR!

Tablet satışlarında, akıllı telefonların aksine dünya genelinde ciddi bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Özellikle büyük ekranlı akıllı telefonların yaygınlaşması ile birçok kullanıcı için tabletler cazip olmaktan çıktı.

iPAD MODELLERİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ!

Dünyada yaşanan bu düşüşün aksine, Apple'ın iPad modelleri başarısını sürdürmeye devam ediyor. Zira, yayınlanan son verilere göre Apple, son iki çeyrek boyunca iPad satışlarında çift haneli bir büyüme elde etti.

Apple'ın uygulayacağı yeni bir agresif fiyat politikasının diğer büyük markalarla olan yeni bir rekabet dalgası oluşturması bekleniyor.

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