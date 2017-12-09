İşte Instagram’ın son mesajlaşma bombası: Instagram Direct geliyor

Instagram’ın mesajlaşma bölümü, tıpkı Facebook gibi ayrı bir uygulama oluyor. Instagram, Direct adlı mesajlaşma uygulamasını devreye alıyor.

Instagram uygulamasının içerisinde yer alan mesajlaşma bölümü, Facebook'un Messenger platformu gibi ana uygulamanın içerisinden çıkarak ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıkacak.

Direct uygulaması ilk etapta iOS ve Android platformları için içinde Türkiye'nin de olduğu farklı 6 ülkede pilot olarak yayınlanacak. Diğer ülkeler ise Şili, İsrail, İtalya, Portekiz ve Uruguay.

Messenger ve WhatsApp yanına gelen Instagram'ın mesajlaşma uygulaması Direct, mesaj yanında fotoğraf ve video gönderilmesine de izin veriyor.

Android platformlarında kullanıma sunulan Direct‘in önümüzdeki günlerde iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.