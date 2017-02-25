İşte ‘yılın oyunu’ adayı!

Oyunseverler 2017 yılında fazlasıyla tatmin olacak gibi gözüküyor. Şubat ayının sonunda çıkacak Horizon Zero Dawn, genç yaşlı bütün oyuncuların ilgisini çekecek...

28 Şubat’ta çıkacak olan aksiyon – rpg(rol yapma oyunu) oyunu Horizon Zero Dawn daha çıkmadan bütün oyuncuların dikkatini üzerine çekti. Oyun camiasının ana karakterleri kadın olan oyunlara pek alışık olmaması, Horizon Zero Dawn’un bu anlamda da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aloy isimli karakter, teknolojik anlamda çok gelişmiş ama bunları kullanma özelliklerini kaybetmiş insanların olduğu ve yapay zekalı robotların doğal hayatın yerine geçtiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

Başka Şeyler ekibi olarak oyunu bütün oyunseverler için inceledik. Horizon Zero Dawn’un aksiyonuna yetişmek çok zor ve oyunun dünyası herkesin ağzını açık bırakacak cinsten.

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