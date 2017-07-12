İster dikey, ister yatay: Bu asansör her yere gidebiliyor

Gökdelenler beraberlerinde asansörleri de getirdi ama 160 yıldır asansör mantığı hiç değişmedi ancak gelişen teknolojiyle bu durum bambaşka boyutlara gelecek gibi görünüyor...

Günümüzün mimarisinde uzun ve yüksek binalar şart gibi. Büyük şehirlerde yaşam alanları azaldıkça, biz de hep daha yukarı gitmeye çalışıyoruz. Yüksek binalara inip çıkmak için de 160 yıl önce asansörü icat ettik. Peki ya asansörler bizleri sadece yukarı-aşağı değil, başka yönlere de götürebilseydi, modern mimari bundan nasıl etkilenirdi acaba?

Ahşap malzemeden gökdelen yapmak mümkün mü?

İşte MULTI isimli bu asansör sistemi geleneksel kablolardan kurtulup, yepyeni bir yaklaşımla hareket ederek bunu düşündürmeye çalışıyor. Bu asansör sistemi bir binada aynı metro gibi farklı noktalara gidebilen birden fazla kabin sağlıyor. Özel motor ve fren sistemi, MULTI'yi sadece dikey yönden kurtaran en önemli faktör olmuş. Sistemin ilk müşterisi Avrupalı mimari firması OVG olacak ve Berlin'de inşa edecekleri çiftli gökdeleni birbirine bağlamakta kullanılacak.

MULTI asansör sistemi için kullanılan alan, geleneksel asansörlerden yüzde 25 daha küçük. Günümüz binalarında asansör şaftları binanın kat alanının yüzde 40'ına kadar yer yiyebiliyor. Yeni sistem bu anlamda da faydalı olacak. Ayrıca yapılan çalışmalarda MULTI'nin geleneksel asansörlere göre yüzde 50 daha fazla yolcu taşıma kapasitesi olduğu saptanmış.

İLGİLİ HABER Dikey orman konsepti Çin ve İstanbul'dan sonra Hollanda'da