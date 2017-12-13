Jandarmanın akıllı gözlüğü Takbul ne işe yarıyor? İşte Takbul hakkında merak edilenler…

Sanal gerçeklik gözlükleri gittikçe yagınlaşıyor. Jandarma da artık Takbul isimli akılı gözlüğü kullanacak. Peki Jandarmanın kullanadığı akıllı gözlük Takbul ne işe yarıyor? İşte detaylar...

Jandarma denetimleri takbul gözlüklerle artık daha hızlı yapacak. Yerli imkanlar ile üretilen ” Takbul ” isimli akıllı gözlük Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kontrol noktasında görev yapan Jandarma ekipleri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.Jandarma Genel Komutanlığı ve ODTÜ'lü bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirilen, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri Limited tarafından yazılımı hazırlanan ve ilk olarak sadece 20 adet üretilen ‘takbul bilgisayarlı arama bulma sistemli gözlükler', Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki denetimde kullanıldı. Peki Takbul ne işe yarıyor?

TAKBUL NE İŞE YARIYOR?

Sürücülerin ve yolcuların dikkatini çeken akıllı gözlüğün yazılımı, Jandarma muharebe sınıfından emekli olan bir grup askerin yanı sıra, ODTÜ'de görevli profesörlerin ortak çalışmaları sonucunda geliştirildi.

Gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) veri tabanına ulaştırıldığı öğrenildi.

Akıllı gözlük ile birlikte kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra araç plakaları taranabiliyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.

Akıllı gözlüğün sadece belge kontrolü ile sınırlı olmadığı, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırdığı dile getiriliyor. Görevli personelin dış mekanı görmesini engellemeyen gözlük ile sesli bir şekilde sorgulama yapmak mümkün.

Şu anda Türkiye'de sadece 20 adet olduğu belirtilen akıllı gözlüğün, ilerleyen günlerde çok daha etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ve ODTÜ'lü bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirilen, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri Limited tarafından yazılımı hazırlanan ve ilk olarak sadece 20 adet üretilen ‘takbul bilgisayarlı arama bulma sistemli gözlükler', Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki denetimde kullanıldı. Gözlüğü takan jandarma görevlisi, ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport veya araç plakalarını kısa sürede kontrol etti. Takbul gözlüğünün mobil internet üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı Merkezi ile bağlantılı olduğu, ayrıca araç plaka tanımlaması, sahte plaka ve yüz okuma özelliklerinin de bulunduğu belirtildi. Jandarmanın kimlikleri gözlüğüne yakınlaştırarak kontrol etmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Ayrıca, jandarmanın, 34 kişilik bir otobüsteki kimlik kontrolünün de sadece 3 dakika sürmesi dikkat çekti.

Ankara'dan otomobille Bodrum'a gelen emekli makine mühendisi, evli ve iki çocuk babası Elçin Görgün (54), “Ankara'dan Bodrum'a gelene kadar 3-4 kez kontrol noktasından geçtim ama burada kontrol sadece 3-5 saniye sürdü, çok şaşırdım. İnşallah bu uygulama yaygınlaştırılır” dedi.