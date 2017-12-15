Japon şirket Ay’a reklam panosu dikecek! 90 milyon dolarlık yatırım aldı!

Japon şirket Ispace, Ay'a reklam panoları dikecek. Ay'a iki farklı görev düzenleyecek şirket toplam 90 milyon dolar bütçe ayırdı. Japon şirketin hedefleri ilgi çekti.

Ispace, Ay’a düzenleyeceği iki farklı görev için tam 90 milyon dolar para topladığını açıkladı. Japonya’nın birçok dev şirketinden yatırım aldığını açıklayan şirket, bu yatırımlar yardımıyla önümüzdeki 3 yıl içerisinde iki farklı Ay görevi düzenlemeyi hedefliyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Ispace’in uydumuz Ay üzerindeki planları ise oldukça enteresan. 2040 yılı itibariyle Ay’da yaşayan 1000 kişilik bir koloninin bulunacağını ve her yıl 10.000 turistin Ay’ı ziyarete gideceğini tahmin eden şirket, bu dönemler için bir taşıma sistemi oluşturup düzenli olarak Ay’a kargo taşımamayı hedefliyor. Bu taşıma sistemi Ispace’in nihai hedefi durumunda ancak şirket, çok daha enteresan ve kısa vadeli bir başka plana daha sahip: Ay’a reklam panoları dikmek.

AY’DAN DÜNYA’YA

Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin Ay’da reklamlarını yapmayı planlıyor. 2020 yılında ilk gözlem aracını Ay’ın yüzeyine indirmeyi hedefleyen şirket, her şey yolunda gittiği takdirde yatırım yapan şirketlerin Ay’a küçük reklam panolarını yerleştirmek ve bu reklam panolarının görsellerini Ay’dan Dünya’ya ulaştırmak istiyor.

“İnsanlar uzaya fakirleşmek için gitmek istemezler,” şeklinde konuşan Ispace CEO’su Takeshi Hakamada,”Bu nedenle dış uzayda bir ekonomi oluşturmanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin arka planda Dünya olacak şekilde logolarının Ay’dan fotoğrafını görmek isteyeceklerinden eminim.” ifadelerini kullanıyor.

Ispace ayrıca şu sıralar Google Lunar X PRIZE’da yarışmakta olan Team Hakuto’nun da sahibi. Google’ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde Ay’a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak.