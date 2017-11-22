Kovter tehdidi! Cinsel içerikli sitelere girenler farkında olmadan… | Son haberler

Cinsel içerikli siteler internette büyük trafik oluşturan siteler arasında yer alıyor. Virüslere en çok rastlanan siteler arasında porno siteler başı çekiyor. Cinsel içerikli sitelerle ilgili yeni tehdit ise Kovter...

Kovter adlı virüsün tehlikesi yayılarak devam ediyor. Özellikle cinsel içerikli sitelerden bulaşan Kovter virüsü inanılmaz bir aldatmaca ile kendini gizleyen bu virüs, insanları farkında bile olmadan reklamlara tıklatarak yazılımı hazırlayanlara milyonlar kazandırıyor.

PORNHUB ZOR DURUMDA KALMIŞTI

Shiftdelete’de yer alan habere göre, layın kurbanı olan PornHub öylesine büyük bir zan altında kalmıştı ki, birkaç günlüğüne de olsa siteyi tamamen erişime kapatarak hasarı önleme çalışmıştı.

2011’DEN İTİBAREN CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE GİRENLER TEHLİKEDE!

2011’de ilk çalışmalarına başlayan ve ilk denemelerini 2012 yılında küçük siteleri etkileyerek yapan Kovter virüsünü geliştiren grubun bu kuvvetli virüsü halen dolaşımda. Şu an halen dolaşımda olan virüs yazılımı insanları kandırmaya devam ediyor. Yazılım tipi olarak sahte reklamlara tıklanmasına neden olan ve bu reklamlar üzerinden para kazandıran Kovter, çok ciddi bir tehdit unsuru.

KENDİ KENDİNE REKLAMLAR AÇILIYORSA TEHLİKEDESİNİZ

Virüsün para kazanma prensibi reklamlara dayanıyor. Bilgisayar veya telefonunuza bulaştıktan sonraysa hızlı olmanız gerekiyor. Eğer söz konusu sitelerde kendi kendine reklamlar açılmaya başlarsa cihazını anında ağdan koparmanız gerekiyor. Ve eğer yazılımın kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanıcı adı ve şifre isteyen hiçbir web sitesine girmemeniz gerekiyor.