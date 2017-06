League of Legends Türkiye’de yerini sağlamlaştırıyor!

RİOT Games, League of Legends Sunucusunu Türkiye’ye getirerek 10 milyon TL'lik yatırım yaptığını duyurdu.

Dünyanın en oyuncu odaklı şirketlerinden olmayı ilke edinen Riot Games, 10 Milyon TL'lik yatırımla League of Legends Sunucusunu Türkiye'ye getirdiğini ve bu sayede Türkiye'nin dört bir köşesindeki milyonlarca League of Legends oyuncusuna çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacağını açıkladı. League of Legends Türkiye Sunucusunun devreye girmesiyle Türkiye'deki League of Legends oyuncularının mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşadıkları gecikme sürelerinin (ping) daha da azalmasının hedeflendiği bildirildi.

“BU YATIRIM TÜRKİYE’DEKİ OYUNCULARIMIZA OLAN İNANCIN GÖSTERGESİDİR”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, yapılan bu yatırımın Türkiye’de milyonlarca oyuncu için 5 yıldır değer üretmeye devam eden ve kendi sektöründe dev bir ekosistemin şekillenmesine yol açan şirketin, Türkiye’ye yatırım yapma konusundaki kararlılığına işaret ettiğini söyledi.Riot Games Türkiye olarak SunucununTürkiye’ye getirilmesi yönünde büyük çaba harcadıklarını belirten Koçyiğit, “Birçok yabancı şirketin Türkiye'deki yatırımlarını gözden geçirdiği bir dönemde yaptığımız bu yatırım, Türkiye'ye ve Türkiye'deki oyuncularımıza olan inancımızın ve verdiğimiz değerin göstergesidir” dedi.

“5 YILDA DEV BİR EKOSİSTEMİN OLUŞUMUNA ÖNCÜLÜK ETTİK”

Bu yıl Türkiye'deki 5’inci yılını dolduran Riot Games Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını aktaran Koçyiğit, uluslararası bir oyun yayıncısı olan Riot Games'in Türkiye'de yarattığı doğrudan istihdamın yanı sıra, fırsatlarla dolu dev bir ekosistemin gelişimine de katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’de oyunculara ve espor ekosistemine, bugüne kadar hiçbir oyun şirketinin yapmadığı kadar büyük yatırım yaptıklarını ifade eden Koçyiğit, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 5 yılda oyunumuzu Türkiye için yerelleştirirken,ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştık. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. Esporu Türkiye’de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. Esporda bizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran şampiyonların yetişmesine aracı olduk. Türkiye'de hizmete giren yeni sunucumuz,tüm oyuncularımızın faydalanabileceği yepyeni bir otoyol, bir olimpiyat stadı anlamına geliyor. Bu yatırımın oyuncularımıza daha iyi hizmet sunmanın yanı sıra, Türkiye'nin espordaki rekabet gücünü arttıracağına inanıyorum. Bu yeni yatırım sürecimizin başından sonuna kadar bize destek veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı'na teşekkür ediyorum.”

“GELİŞTİRİLEN ÖZEL İŞLEMCİLER DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE'DE KULLANILACAK”

League of Legends Sunucularında hizmet vermek üzere özel olarak geliştirilen işlemcilerinin dünyada ilk kez Türkiye’deki sunucuda kullanılacağını ifade eden Koçyiğit, “Türkiye'deki ekibin gelişimini yakından takip ettiği yeni işlemciler, League of Legends sunucularının ihtiyaçlarına uygun iyileştirmeler içeriyor. Bu sayede oyunculara daha az sayıda sunucuyla çok daha iyi hizmet vermek mümkün hale geliyor. Bu durum sunucuların enerji ve bakım giderlerinde de önemli oranda tasarruf sağlıyor” şeklinde konuştu.

DHA