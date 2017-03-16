LG G6 ön siparişleri başlıyor!

LG G6 resmi lansmanından sonra cihazla ilgili bilinmeyen tüm sorular artık cevap buluyor. LG G6’nın taksit seçenekleri ve ön sipariş fiyatı resmen belli oldu!

LG G6 resmi lansmanından sonra cihazla ilgili bilinmeyen tüm sorular artık cevap buluyor. LG G6’nın taksit seçenekleri ve ön sipariş fiyatı resmen belli oldu!

Verizon tarafından ön siparişe sunulacak olan LG G6, 17 Mart tarihinde resmen satılmaya başlıyor. Cihazın 24 aylık teklif fiyatı ise 672 dolar olarak belirlenmiş. Buna ek olarak Verizon tarafında bir de güzel bir hediye eklenmiş. Cihazın ön siparişi ile birlikte Google Home Speaker da ücretsiz olarak LG G6’yı satın alanlara hediye edilecek.

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Telefonun Avrupa satış fiyatı ise Mart ayının başlarında belli olmuştu. 700 Euro olarak tahmin edilen Avrupa çıkış fiyatı, 672 dolarlık Verizon seçeneğinden sonra muhtemelen düşecektir.

LG G6’nın 5.7 inç ekran, Snapdragon 821 ve 4 GB RAM gibi donanım özellikleri ile 7 Nisan’da Amerika’da satışa sunulması bekleniyor. LG G6 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz netleşmedi.