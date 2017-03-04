LG G6’nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı!

MWC 17’nin ardından birçok yeni mobil cihaz ile tanıştık. Bu cihazlardan biri olan ve çıkışı merakla beklenen LG G6’nın Avrupa için fiyatı sonunda belli oldu.

MWC 17’nin ardından birçok yeni mobil cihaz ile tanıştık. Bu cihazlardan biri olan ve çıkışı merakla beklenen LG G6’nın Avrupa için fiyatı sonunda belli oldu.

Merakla beklenen LG G6’nın Avrupa fiyatının da minimum 700 Euro civarında olması bekleniyor. Bunun sebebi de Romanya’da faaliyet gösteren bir mağaza tarafından 3.200 RON yani 700 Euro (750 Dolar) fiyatla listelenmiş olması.

LG G6 ön inceleme

LG G6 fiyatı ne olacak?

Ayrıca bugün gelen başka haberlerde Güney Kore’de cihazın yine 750 Dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu yüzden artık cihazın Avrupa fiyatını 700 Euro civarlarında kabul edebiliriz.

LG G6 piyasaya 5.7 inçlik 18:9 oranlı ekranı, Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisi, 4 GB belleği ve 32 GB ile 64 GB dahili hafıza seçenekleriyle sürülecek. 3.300mAh’lık sökülemeyen bataryasını ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olacağını da hatırlatalım.