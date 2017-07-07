LG Q6 tanıtım tarihi belli oldu! LG Q6 özellikleri neler?

LG’nin yeni akıllı telefon modellerinden biri olacak LG Q6 için tarih kesinleşti. LG Q6'nın özellikleri teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor...

LG, G6 serisine G6 Plus ve G6 Mini ile devam ediyor Evan Blass'ın LG Q6 olacağını iddia ettiği LG G6 Mini'nin tanıtımı ile ilgili davetiyeler ortaya çıktı. LGBarbeQ sloganı ile paylaşılan davetiyeler, Polonya'da 11 Temmuz'da yapılacak LG etkinliği ile ilgili.

Kan emici giyilebilir cihaz

Tarih 11 Temmuz!

30 Haziran'dan bu yana LG Q6 adı ile geleceği yönünde iddialar ortaya çıkan LG G6 Mini, 11 Temmuz'da Polonya'daki LGBarbeQ etkinliğinde tanıtılacak. Davetiyedeki Q harfinin LG Q6'yı temsil ettiği düşünülüyor. Yani LG Q6 ismi netleşmiş durumda.

LG Q6'nın LG G6 ile aynı şekilde 18:9 en-boy oranına sahip olduğu, ancak küçük ekranlı telefonları tercih eden tüketicilere yönelik olacağı için LG’nin 5.4 inç ekranı tercih edeceği düşünülüyor.

Cihazın LG G6'daki 4 GB RAM yerine 3 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. LG bu modelde sadece 32 GB depolama alanını tercih edecek.LG’nin ayrıca Q6'da çift kamera yerine 13 MP'lik tek kamera tercih etmesi bekleniyor. Şirketin, Q6 ile orta segment bir ürün sunmak istediği ve amiral gemisi LG G6 ile birlikte sunulan birçok özelliği daha uygun fiyata elde etmek isteyen kullanıcıları hedef aldığı düşünülüyor.