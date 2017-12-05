Mars’a araba yollamayı planlayan çılgın iş adamı!

Tesla ve SpaceX firmalarının kurucusu Elon Musk, uzaya otomobil göndererek tarihe geçmek niyetinde...

Elon Musk halen en tutarlı şekilde ilerleyen sivil ve ticari uzay yolculuğu şirketi SpaceX'in kurucusu. Aynı zamanda sesten hızlı tüp trenleri üretmeyi hedefleyen Hyperloop firmasının babası. Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın kurucusu olmasını da ekleyelim. Son olarak Musk'ın ünlü şarkıcı David Bowie'ye olan merakını da koyarsak ortaya çıkan şey çok acayip.

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Çünkü Musk'ın açıklamasına göre, SpaceX'in ağır yük roketi Falcon Heavy ilk resmi uçuşunda uzaya bir Tesla Roadster araba götürecek. Gelecek ay yapılması beklenen uçuş, Apollo 11 görevinin havalandığı ünlü ‘Launch Complex 39A'yı kullanacak. Falcon Heavy roketinin yük bölümünde, Musk'ın kırmızı renkli şahsi Tesla Roadster otomobili yer alacak. Roket havalanırken, arabanın hoparlörlerinden David Bowie'nin ikonik şarkısı ‘Space Oddity' çalacak.

Bu arabanın hedefi ise kızıl gezegen Mars. Musk eğer roket yörüngeye çıkana kadar patlamaz ise, bu noktadan itibaren arabanın Mars yolculuğuna başlayacağını resmi Twitter hesabından duyurdu. Musk her şey planlandığı gibi giderse, şahsi arabasının milyonlarca yıl boyunca uzayda kalacağını umut ettiğini söylüyor. Ama şirket yetkilileri daha önce yaptıkları çeşitli açıklamalarda ilk kez denenecek Falcon Heavy roketinin, patlamadan yörüngeye çıkmasının bile büyük bir başarı olacağını söylemişlerdi. Bakalım Musk'ın arabası bir milyon parçaya mı ayrılacak, yoksa bir milyon yıl uzayda mı kalacak?