Microsoft sevdasından vazgeçmiyor: Yeni telefon çalışmaları başladı!

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektöründen aradığını bulamayan Microsoft’un şimdi yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Microsoft yeni Windows 10 Mobile cihazı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Teknoloji devine yakın olan kaynaklardan gelen bilgilere göre, şirket yeni üst sınıf cihazı üzerinde sıkı bir çalışma yürütüyor.

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Verilen bir aranın ardından akıllı telefon piyasasına tekrardan giriş yapmaya hazırlanan teknoloji devi, Thurrott.com yönetici editörü Brad Sams tarafından verilen bilgilere göre, yeni üst sınıf Windows 10 işletim sistemine sahip olan telefonun prototipinin şirket tarafından incelenmekte olduğunu belirtti.

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Akıllı telefon piyasasına sert bir giriş yaparak unutturduğu adından yeniden söz ettirmeyi planlayan Microsoft’un karşımıza bir akıllı telefonla mı yoksa tabletle mi çıkacağı şu anlık yüzde 100 belli değil. Ancak gelen veriler Microsoft’un yeni akıllı telefonu üzerinde çalıştığını göstermekte.

Brand Sams, yeni çıkartılacak olan telefonun şirketin akıllı telefon piyasasındaki boşluğu oldukça dolduracağını ve piyasadaki rekabeti kızıştıracağının da altını çizdi.

Yeni üretilecek olan telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat yeni Windows 10 telefonun, en çok Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) üzerine odaklanacak olması oldukça heyecan verici detaylar arasında yerini almakta.2018 yılının ortalarında gün yüzüne çıkacak olan bu telefon yüksek fiyatı ve özellikleriyle oldukça dikkatleri üzerinde toplayacak. Her ne kadar Microsoft, Windows cihazlarıyla başarısız bir grafik izlese de ortalıkta dolaşan bu söylentiler kullanıcıları tekrardan heyecanlandırmaya yetiyor. İlerleyen günlerde bu yeni Windows 10 telefonun hakkında daha detaylı bilgilerin gün yüzüne çıkartılması bekleniyor.

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