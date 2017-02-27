Middle Earth: Shadow of War ilk kez görüntülendi. Bir perakende zinciri yaptığı büyük hata sonucu Middle Earth yeni oyununu ortaya çıkardı.

Middle Earth: Shadow of War ilk kez görüntülendi. Bir perakende zinciri yaptığı büyük hata sonucu Middle Earth yeni oyununu ortaya çıkardı.

Target isimli büyük perakende mağazalar zinciri akıl almaz bir hata yaptı ve yeni Middle Earth oyununu ortaya çıkarttı. Middle Earth: Shadow of War hata sonucu duyurulmuş oldu.

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WB Interactive’in dağıtımcılığı ve Monolith yapımcılığında hazırlanan ve oldukça beğenilen Middle Earth: Shadow of Mordor’un devamını oynayabilmek için ise Xbox One ya da PlayStation 4 konsollarından birine sahip olmak zorundayız gibi görünüyor. Çünkü yapımın PC sürümü hakkında herhangi bir bilgi gelmedi ve bu da en azından bir süre daha beklemek durumunda kalabileceğimizin göstergesi.

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Zaten yapımın çıkış tarihi konusunda da netleşmiş bir bilgi yok. Target yapımın kutu görselini yanlışlıkla paylaştığı için üzerindeki platform bilgilerine de ulaşma şansımız oldu denebilir. Bununla birlikte de oyunun iki farklı sürümle satılacağını da belirtmek gerekiyor.

Yukarıdaki görsellerden de fark edebileceğiniz üzere oyunun iki farklı sürümü satışa sunulacak ve Gold Edition adı verilen pahalı sürümde dört indirilebilir içerik erişimi, Gold War kutusu ve iddialara göre 125 Dolar’ı geçen değerde ekstralar bulunacak.

Warner Bros. ve Monolith’in bu yaşanan sızıntı karşısında tepkisi nasıl olacak bilmiyoruz ama mutlu olmayacaklarına kesin gözüyle bakabilirsiniz. Çok yakında yeni Middle-Earth’ün resmi olarak tanıtılmak zorunda kalacağını da belirtelim.