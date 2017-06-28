Mobil için Assassin’s Creed Rebellion duyuruldu!

Ubisoft, bir süredir beklenen Assassin's Creed Rebellion oyunu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yayınladı. İşte Ubisoft'un tamamen ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacağını açıkladığı Assassin's Creed Rebellion oyunu ile ilgili önemli bilgiler...

Ubisoft bugün kimsenin beklemediği bir açıklama ile Assassin’s Creed Rebellion adındaki mobil oyununu duyurdu. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak olan yapım, 2017 yılının sonuna doğru iOS ve Android işletim sistemleri için hazır hale gelecek.

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Assassin's Creed bir kez daha mobil oyun oldu

Ubisoft ve Behaviour Interactive firmalarının ortaklığında hazırlanan Assassin’s Creed Rebellion, RPG yani Rol Yapma Oyunu türünde olacak. Kullanıcılara kendi suikastçı timini kurabilme imkanı tanınacak. Bu noktada en dikkat çeken özellik ise muhtemel multiplayer oyun modları oluyor. Kendi suikastçı topluluğumuz ile diğer oyuncuların topluluklarını çarpıştırabileceğiz gibi görünüyor. Ücretsiz olmasına rağmen bu rekabet ortamında muhtemelen bir çevrimiçi oyun marketi de bizleri bekliyor olacak.

Ayrıca asıl Assassin’s Creed serisinden tamamen bağımsız bir görsel tasarımı olacağı da yayımlanan görselle birlikte ortaya çıkmış oldu. Fakat Ubisoft özellikle yapımın serinin köklerinden uzaklaşmayacağının da altını çizdi.