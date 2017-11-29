Moda ve sanal/artırılmış gerçeklik bir araya gelirse…

Eğer bir moda nesnesi yaratmak istiyorsanız, ağır teknolojik öğelerden uzaklaşmanız gerekiyor...

2017 yılı sanal gerçeklik (Virtual Reality – VR) ve artırılmış gerçeklik (Augmented Reality – AR) teknolojilerinin yükseklmeye başladığı yıl oldu. Üst üste sanal gerçeklik gözlükleri piyasaya çıktı, kısa filmlerden belgesellere ve sanat çalışmalarına kadar çok farklı işler denenmeye başlandı. Artırılmış gerçeklik ise Apple'ın iPhone 8 ve X modellerindeki özel çipler sayesinde her cebe girmeye başladı. Moda sektörü de bu gelişmelerden nasibini alacak tabi ki.

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Kozmetik firması Givenchy'nin artistik vizyonu ile geliştirilen VR/AR gözlükleri, teknolojik bir cihazdan çok fütürüstik bir aksesuarı andırmakta. ‘PDF Haus Studio' tasarımcısı Jaehyun Ha'nın elinden çıkan bu gözlükler markanın kontrast element fikrini yansıtır şekilde düşünülmüş. Ağır, büyük ve uzun süre kullanılmayan bir ürün olmaktansa, gittikçe küçülen bilgisayar parçalarının avantajını taşıyan ve rahatça kullanılacak bir ürün tasarlanmış.

Teknolojik parçalar ve projektörler gözlüğün iki yanındakı kalın kısımların içinde yer alacak. Gözlüğün önünde renkli lensler var, bunlar indirilmiş durumda iken cihaz sanal gerçeklik modunda çalışacak. Yani iç tarafta projektörlerden gelen görüntü yansıtılacak. Lensler kaldırıldığında ise cihaz artırılmış gerçeklik moduna geçecek, yani göz önüne yansıtılan bilgisayar grafikleri ve gerçek dünya görüntüsü üstüste binecek ve etkileşimli kullanılabilecek. Bu gözlük henüz konsept aşamasında, yani gerçekten üretilip üretilmeyeceği henüz belli değil.