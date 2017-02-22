NASA, dünya benzeri 7 gezegen barındıran bir yıldız sistemi keşfetti!

NASA, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminde, su barındırmaya uygun Dünya benzeri 7 gezegen keşfetti. Bu keşif gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler sağlayacak. Bilim insanları bu yıldız sistemini bir gezegen hazinesi olarak tanımlıyorlar.

NASA, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminde, su barındırmaya uygun Dünya benzeri 7 gezegen keşfetti. Bu keşif gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair önemli bilgiler sağlayacak. Bilim insanları bu yıldız sistemini bir gezegen hazinesi olarak tanımlıyorlar.

NASA gezegen bilimi açısından son yılların en büyük keşfini açıkladı. Dünya’mıza yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta küçük bir yıldız çevresinde yaşama uygun bölgede ve Dünya gezegenin büyüklüğünde 7 gezegen keşfetti. Astronomlar daha önce de 7 gezegen barındıran yıldız sistemleri keşfetmişlerdi ama ilk defa bu kadar çok Dünya ile benzer büyüklükte gezegen barındıran hem de sadece 12 parsel yani 39 ışık yılı uzaklıkta bir sistem keşfediliyor.

NASA’dan astrofizikçi Elisa Quintana bu yıldız sisteminin inanılmaz olduğunu ve yakınlarındaki yıldızların da benzer gezegenlere ev sahipliği yapıyor olabileceğini belirtiyor.

TRAPPER-1 YILDIZI VE ÇEVRESİNDEKİ GEZEGENLER MERCEK ALTINDA

Trapper-1 adındaki bu küçük yıldız komik skalada Dünya’ya oldukça yakın olduğu için bilim insanları sistemdeki gezegenlerin atmosferlerini kolayca inceleyebilecekler. Bu da sistemki gezegenlerin çeşitliliğine ışık tutabilir. Astronom Zachory Berta-Thompson bu sistemin küçük gezegenlerin oluşumuna dair ellerindeki en iyi laboratuvar olacağını belirtiyor.

GEZEGENLERDE SU OLABİLİR

Keşfedilen gezegenlerin gerek kütle gerekse de yörüngesinde oldukları yıldıza olan uzaklıkları su barındırabilmelerine olanak sağlıyor. Gezegenlerin sıvı su barındırabilmeleri için Dünya gezegeni gibi yıldızlara belli bir uzaklıkta olmaları gerekiyor. Yapılan modellemeler 7 gezegen içinden özellikle 3 tanesinin su barındırma şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.

BİR GEZEGENDEN DİĞERİNE BİR KAÇ GÜN VEYA HAFTADA GİDİLEBİLİYOR

Sistemki 7 egzegen birbirlerine o kadar yakınki herhangi birinde olsanız gökyüzünde diğer gezegenleri rahatça görebilirsiniz hatta bazıları gökyüzünde Ay’dan daha büyük olarak gözükür. Güneş sistemimizde şu an ki teknolojimizle en yakın gezegene gitmemiz ayları bulurken aynı teknolojile Trapper-1 sistemindeki gezegenler arası mesafe bir kaç haftadan bir kaç güne kadar kısa.