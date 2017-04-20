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NASA'daki bilim insanları Dünya genelinde gece karanlığındaki yerleşimlerin en net görüntülerini yayımladı.
İnsanın gezegeni nasıl şekillendirdiğini, karanlığı nasıl aydınlattığını tüm güzelliğiyle gözler önüne serdi.
Nasa bu fotoğrafları her 10 yılda bir yeniliyor, bilim insanları da bunun üzerine sosyal ve çevresel araştırma projeleri üretiyor.
İşte gecenin büyüsünde dünya...
NASA en net görüntüleri yayınladı! İnanılmaz gece fotoğrafları...
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