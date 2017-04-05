NASA tarih verdi: Dev göktaşı dünyaya doğru geliyor!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarih verdi, 19 Nisan'da devasa bir göktaşı dünyayı teğet geçecek.

NASA dünyaya 1.7 milyon kilometre uzaklıktan geçecek olan göktaşını “potansiyel tehlike” olarak nitelendirdi. Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı Mayıs 2014’te keşfedilmişti.

480 YIL DAHA BÖYLE BİR GEÇİŞ OLMAYACAK

NASA’nın “2014 JO25” adını verdiği göktaşının 480 daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplandı. Ancak Ağustos 2027’de dünyanın 340 bin kilometre yakınından “1999 AN10” adlı göktaşı geçecek. “1999 AN10” adlı göktaşının “2014 JO25” göktaşından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

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