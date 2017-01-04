Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Neptün heykeline Facebook sansürü

Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka uygulaması Rönesans'ın ünlü eserlerinden Neptün heykelini sansürledi.
09:584 Ocak 2017
Teknoloji
Neptün heykeline Facebook sansürü
Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka uygulaması Rönesans'ın ünlü eserlerinden Neptün heykelini sansürledi.

Facebook’un sansür için geliştirdiği yapay zeka uygulaması tepki çekecek bir sansür uygulamasına neden oldu. Yapay zeka bir kullanıcının paylaştığı İtalya’da bulunan Röneans döneminin ünlü eserlerinden Neptün heykelini sansürledi.

İtalya’nın Bologna kentindeki Piazza del Nettuno civarında duran 3,2 metre yüksekliğindeki bronz heykelin fotoğrafını paylaşan Elisa Barbari isimli kullanıcı sansür uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Facebook, kullanıcının açıkça cinsel içerikli bir görüntüyü sunduğu için resmin kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

heykel

Kullanıcı Elisa Barbari Daily Telegraph gazetesine, “Sayfamda heykeli tanıtmak istedim ancak Facebook heykelin cinsel açıdan açık bir görüntü olduğunu savundu. Bu delilik” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERFacebook'ta renkli gönderi dönemiFacebook'ta renkli gönderi dönemi
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar