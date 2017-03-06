Nintendo Switch komple söküldü!

Japon oyun devi Nintendo’nun en yeni ev/el konsol hibrit cihazı oldukça kolay şekilde sökülebiliyormuş

Nintendo'nun yeni ev ve el konsolu Switch yurtdışında satışa çıktı. Her türlü elektronik cihazı söküp, parçalarına ayırıp kurcalamaya bayılan web sitesi iFixit hemen işe koyulmuş. Konsolu en ufak parçasına kadar dağıtan web sitesi hem parça listesi hazırlamış, hem de bir sökme videosu. Sadece konsol değil, TV adaptörü ve Joy-Con kumandaları da komple sökülmüş durumda.

Bu telefon hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik uygulamaları çalıştırıyor

Görünüşe göre Switch'in içinde ilk bakışta NVIDIA Tegra X1-bazlı özel tasarımlı işlemci, Samsung 3 GB LPDDR4 DRAM bellek, 32 GB eMMC NAND Flash IC dahili hafıza, 1280×720 piksel çözünürlüklü 6.2 inçlik dokunmatik LCD ekran (TV'ye bağlayınca 1920×1080 piksel çözünürlük verebiliyor), oyun depolamak için microSDHC/microSDXC kart yuvası, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi çipi, Broadcom BCM4356 Bluetooth 4.1 bağlantı çipi, USB Type-C giriş, 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor.

Joy-Con kumandalar takılı haldeyken bile konsol sadece 400 gram ağırlığında, yani çantada taşımaya uygun. iFixit'in söküm videosuna bakınca, Nintendo Switch'in içinin küçük bir notebook bilgisayar gibi göründüğü ortaya çıkıyor. Soğutma için kullanılan ısı borusundan, işlemci yerleşimine kadar bu cihaz tam anlamı ile minik bir bilgisayar.

İçinden çıkan 3.7 volt 16 Watt'lık batarya 4.310 mAh kapasiteye sahip. Bu da günümüzün en büyük akıllı telefon bataryalarından biraz daha büyük. Firmanın 3DS el konsollarında bataryayı kullanıcı kendisi değiştirebiliyordu ama bu sefer böyle bir özellik bulunmuyor.

iFixit'ın analizinde konsolun tamiri için 10 üzerinden 8 puan verilmiş. Bu da Switch'i sökme takma ve tamir konusunda çok kolay bir cihaz olarak tanımlıyor. Yine de bir Switch konsolunu evde sökmeye kalkarsanız, Nintendo'nun sunduğu garantiyi iptal etmiş oluyorsunuz; yani risk tamamen size ait.