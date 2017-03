Nintendo Switch’ten ilk haftasında rekor geldi

Nintendo Switch şimdiden rekorları alt üst etmeyi başardı. Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu daha ilk haftasında müthiş bir satış başarısı elde etti.

Aslına bakarsanız bu Nintendo için çok önemli bir adım. Henüz tam satış rakamları açıklanmasa da, GameStop tarafından yapılan “Son yıllarda görülen en başarılı video oyun konsolu çıkışı.” yorumları da bu iddiaları destekler yönde.

Nintendo Switch şimdiden çok tuttu

Sözün özü Nintendo, ABD’deki konsol satışı rekorunu kırdı ve toplam satışlarda da şimdilik Nintendo tarihinin en başarılı konsolu Switch olacak gibi görünüyor. Tabii bunun için Wii’nin başarısını tekrarlamalı ve doğal olarak da Wii’yi geçmeyi başarmalı.

Nintendo bu rekorla da yetinmedi ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın firma tarihindeki en çok satan çıkış oyunu olduğunu açıkladı. Nintendo tarihinin en çok satan ikinci oyunu ise Nintendo 64 döneminde Super Mario 64 olarak görünüyor.