Nokia 6 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Nokia'nın Tayvan'da aldığı onay sertifikası, Nokia 6 modelinin dünya çapında satışa sunulacağı iddialarını da gündeme getirdi. Peki bu iddiaların gerçeklik payı nedir?

Nokia’nın Tayvan’da aldığı onay sertifikası alması Nokia 6 modelinin dünya çapında satışa sunulacağı şeklinde yorumlandı. Cihazın artık yalnızca Çin’e özel olmayacağı da bir bakıma kesinleşmiş oldu.

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Nokia 6 global pazara açılıyor!

Nokia 6 eğer Çin dışında bir ülkede satışa sunulursa ismi muhtemelen farklı olacak. Bunun temel sebeplerinden biri de piyasaya eski bir cihaz sürüyormuş gibi görünmemek olarak yorumlanıyor.

Ancak cihazın ismi dışında teknik özellikleri noktasında bir değişiklik beklenmiyor. Nokia 6’nın 5.5 inç’lik 1080p ekranı, 16MP’lik kamerası ve Snapdragon 430 işlemcisi orta segmente hitap eden bir cihaz olmasını sağlamış ve genel anlamda oldukça beğenilmişti.

Cihaz bugüne kadar yalnızca Çin üzerinde satılıyordu ve Çin’de piyasaya sürüldüğü anda stoklarını tüketmişti. Nokia’nın aynı başarıyı Dünya’nın diğer bölgelerinde gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu.