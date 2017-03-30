Ölüm ritüeli düzenleyen şempanzeler cenaze töreninin evrimsel kökenini aydınlatabilir

Bir şempanzenin ölen grup üyesinin dişlerini temizlemek için araç kullandığı görüntülendi. Bu hareket insanların yaptığı morg işlemlerinin kökenine ışık tutabilir.

Bir şempanzenin ölen grup üyesinin dişlerini temizlemek için araç kullandığı görüntülendi. Bu hareket insanların yaptığı morg işlemlerinin kökenine ışık tutabilir.

Newscientist’te yer alan habere göre Zambiya’daki Chmfunshi Yaban Hayatı Yetişstirme Yurdu’ndaki bir dişi şempanze, kendi grubundan olan ve hayatını kaybeden diğer bir şempanzenin yanına oturdu ve ölüm ritüelini hatırlatacak cinsten işlemler yapmaya başladı. Sert bir ot parçasını eline alarak ölü şempanzenin ağzını ve dişlerinin arasını temizlemeye başlayan Noel adlı şempanze, grubun geri kalanı cesedin yanından ayrılsa bile işlemlerine devam etti.

St. Andrews Üniversitesi’nden bir bilim adamı ekibinin gözlemlediği davranışlar, şempanzelerin oluşturduğu uzun süreli toplumsal bağların bağlanma durumu oluşturduğunu ve bunun ölümden sonra bile devam ettiğini ortaya koydu. Araştırmanın baş yazarı Edwin van Leeuwen, “Rapor önemli, çünkü bir kez daha insan türünün yalnızca merhamet kabiliyeti olmadığını gösteriyor.” dedi. Bu araştırmayla şampanzelerin özellikle de ölenlerin yakın bir ortak olduğu zaman, kendi türlerinin ölen üyelerine hassas bir şekilde davrandığını ortaya çıkardı. Klaus Zuberbuehler adlı araştırmacı Uganda’daki Budongo ormanındaki şempanzelerin de vahşi bir grupta, kısa süre önce öldürülen bir dişi şempanzeye benzer davranışlarda bulunduğunu açıkladı.

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