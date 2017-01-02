OnePlus’lar için Android 7.0 Nougat güncellemesi birçok cihaza göre daha erken bir tarihte çıktı.

OnePlus 3 ve 3T için Nougat çıktı!

OnePlus’lar için Android 7.0 Nougat güncellemesi birçok cihaza göre daha erken bir tarihte çıktı.

Amiral gemisi katili OnePlus'lar için sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesi çıktı. Unvanını koruyan OnePlus cihazları, birçok amiral gemisi telefondan önce Nougat'ı alarak herkesi şaşırttı.

2017 yılının beklenen telefonları

Kasım ayında OnePlus tarafından OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Aralık ayında Android 7.0 Nougat'ın sunulacağı açıklanmıştı. Şirket sözünde durdu ve Aralık ayının son gününde güncellemeyi kullanıcılarına sundu.

OnePlus 3 ve OnePlus 3T için stabil yapıdaki Android güncellemesinin dağıtımına kademeli olarak başlandığı belirtiliyor. Bu anlamda tüm kullanıcılar için geçiş sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyleyebiliriz.

OnePlus için OxygenOS 4.0 desteği

OnePlus akıllı telefonları için OxygenOS 4.0'da tahmin edeceğiniz üzere değişikliklerde sunuluyor. Bu değişikler arasında; yeni bildirim tasarımı, menü tasarımı için yeni ayarlar, çoklu pencere görünümü, bildirimleri doğrudan yanıtlama, özel DPI desteği, durum çubuğu ikon seçenekleri eklemeleri, geliştirilmiş raf özelleştirmeleri yer alıyor.

Kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını ve geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını devam ettireceklerini belirten OnePlus, daha iyi optimizasyon ve bazı anahtar bölgelerde geliştirmeler yaptıklarının da altını çiziyor.