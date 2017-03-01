OnePlus 5 özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 5'in özellikleri sızdırıldı. OnePlus firmasının 4'ü atlayarak çıkaracağı yeni modeli OnePlus 5 görünüşe göre müthiş özelliklerle geliyor.

OnePlus 5 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İddia edilen teknik özellikler doğruysa 256 GB depolama alanı ve 23 MP arka kamera gibi özelliklere sahip bir cihaz geliyor.

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Amiral gemisi katili olarak nam yapan OnePlus firmasının yeni akıllı telefon modeli ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Ortaya çıkan iddialara göre yeni amiral gemisinin ismi OnePlus 5 olacak.

Neden OnePlus 4 atlandı diye soracak olursanız bunun birden fazla cevabı var. Öncelikle Çin’de 4 rakamı uğursuz kabul ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda duyurulan OnePlus 3T isimli model, teknik olarak şirketin dördüncü amiral gemisi konumunda.

OnePlus 5 özellikleri sızdırıldı

İddialara göre OnePlus 5, bu sefer her iki tarafı kavisli ekranla gelecek. Buna ek olarak, Xiaomi Mi Mix’te olduğu gibi seramik kasa olma ihtimali yüksek. 16 MP selfie, 23 MP arka kamera ile gelmesi beklenen cihazda 6 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 256 GB dahili depolama alanı olacağı iddia ediliyor. Telefonla ilgili şu anda bilinmeyen kilit özellik ise işlemci detayında karşımıza çıkıyor. Snapdragon 835 stoğunu büyük oranda Galaxy S8 ve S8+ modelleri için kendine alan Samsung nedeniyle, telefonda Snapdragon 821 işlemcisi kullanılabilir.