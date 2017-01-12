Otomobiliniz çalışsın siz para kazanın

NeuV yapay zeka teknolojisi, sürücüsüz otomobilleri, sahipleri için bir kazanç kapısı haline getirebilir.

ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından CES'te bu yıl da çok sayıda yeni ürün ve teknoloji tanıtıldı. Otomobil, motosiklet ve robot teknolojileri ile tanınan Honda, yapay zeka teknolojisine sahip sürücüsüz konsept otomobili NeuV'yi tanıttı.

NeuV, New Electric Urban Vehicle (Elektrikli Yeni Şehir Aracı) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş. Yapay zeka (AI) robot teknolojisine sahip olan NeuV, Büyük Veri'yi (Big Data) kullanarak gelecekteki insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Honda, gelecekte araçların yolda giderken birbirleri ile haberleşeceklerini öngörüyor. Bu sayede yollar daha verimli kullanılırken, araçların kazaları önlemesi mümkün olacak ve araçlar birbirleri ile haberleşerek trafik sıkışıklığından kaçınabilecekler.

İlgili haber: İngiltere sürücüsüz araç mevzuat çalışmalarına başladı

Sürücüsüz araçlar, yeni fırsatları da beraberinde getirecek. Günümüzde bireysel araçlar günün yüzde 96'lık zaman diliminde kullanılmadan park halinde bekliyorlar. NeuV, boş zamanları değerlendirmek ve para kazanmak amacı ile yakın konumlardaki müşterilere taksi hizmeti verebilecek. Elektrik ücretinin yüksek olduğu saatlerde bataryasındaki elektriği şebekeye satabilecek.

Duygusal zekası olan araçlar

Honda NeuV'un duygusal zekaya sahip olacağını belirtiyor. Honda ve SoftBank tarafından geliştirilen ‘Emotion Engine' adlı bu teknoloji, aracı kullanan kişinin daha önceki davranışları ile karşılaştırarak, daha sonra aldığı kararların arkasındaki duyguları da tespit ediyor.

Bu duygulara uygun olarak da kendisi bazı kararlar alabiliyor, önerilerde bulunabiliyor. Örneğin, sürücünün duygusal durumuna göre müzik önerebiliyor ya da ona sürüş konusunda yardımcı olabiliyor.

NeuV, 2 adet yolcu ile sadece bagaj veya iki artı iki kişi taşıma kapasitesine sahip bir araç olarak tasarlandı. Elektrikli motorları ile hareket ediyor ve araçları şarj etme özelliği bulunan yollarda kablosuz olarak şarj olabiliyor. Ön paneli tamamen geniş bir ekran olarak tasarlanmış.