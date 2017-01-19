Overwatch için yeni etkinlik tarihi belli oldu

Oynseverlerin favorisi Overwatch için düzenlenecek yeni etkinlik duyuruldu.

Blizzard’ın MOBA FPS Oyununda bu kez Çin Yeni Yılı kutlanacak. Geçtiğimiz yılın en iyi oyunu olan Overwatch, genişlemeye, yeni içerikler ile gücüne güç katmaya devam ediyor.

Oyunun içinde Horoz Yılı kutlanıyor

Overwatch resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile Çin Yeni Yıl etkinliklerinin başlangıç tarihi de belli oldu. Horoz yılı 24 Ocak itibariyle Overwatch’ın tüm çehresini değiştirecek.

Oyunlarda Haç kullanmak yasaklandı!

Çin teması da Overwatch oyuncularıyla buluşacak. Daha önceki etkinliklere baktığımızda az çok ne ile karşılaşacağımızı da biliyoruz. Bol bol yeni kostüm, belki yeniden düzenlenmiş haritalar ve doğal olarak etkinliğe özel bir oyun modu.

Blizzard kendi Twitter hesabından Mei’nin yeni kostümü ile Horoz Yılı etkinliğinin tanıtımını paylaştı. Kore hesabı ise bu kez D.Va ve yeni kostümünü bizlerle paylaştı. Etkinliğin nasıl olacağını şimdiden merak ediyoruz.