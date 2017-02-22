Oyun oynarken canlı yayında öldü!

Fazlaca ziyaretçisi olan ünlü canlı oyun yayını sitesi Twitch üzerinden yayın yapan bir oyuncu, oyun sırasında öldü...

Oyun yayını yapan kişiler arasında 24 saat gibi uzun sürelerde yayın yapmak son zamanlarda sık sık görülmekte. Bu oyun modası bir oyuncunun ölümüne sebep oldu. World of Tanks adlı oyunu, 24 saat boyunca canlı yayında oynayarak Make-A-Wish Foundation’a bağış toplamayı amaçlayan Vigneault adlı oyuncu yayının 22. saatinde bilgisayar başından kalktı ve bir daha geri dönemedi.

VIGNEAULT NEDEN ÖLDÜ?

İzleyicilerin, uyuduğunu ve ondan bilgisayar başına dönemediğini düşündüğü Vigneault ölü bulundu. Ölüm olayını araştıran bir dedektifin sosyal medya üzerinden diğer oyuncularla iletişime geçmesiyle yayılan ölüm haberi, birçok oyuncuyu hüzne boğdu. Vigneault’un haftada birkaç kez çok uzun canlı yayınlar gerçekleştirdiği biliniyor, fakat ölüm sebebinin bununla ilgili olup olmadığı otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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