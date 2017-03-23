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Özel fotoğrafları hacklenenler arasına Walking Dead oyuncusu da katıldı!

Hack olayları devam ediyor, geçtiğimiz günlerde Emma Watson, Kylie Jenner ve daha birçok ismin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Bu listeye şimdi yeni isimler eklendi...
08:5223 Mart 2017
Bilim - Teknoloji
Özel fotoğrafları hacklenenler arasına Walking Dead oyuncusu da katıldı!
Hack olayları devam ediyor, geçtiğimiz günlerde Emma Watson, Kylie Jenner ve daha birçok ismin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Bu listeye şimdi yeni isimler eklendi...

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir hack saldırısı gerçekleşmiş, birçok ünlü ismin iCloud hesapları hacklenerek özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde yeni hack olayları başladı. Önce Emma Watson, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi isimlerin fotoğrafları sızdırıldı, şimdi hacklenenler arasında, WWE güreşçisi olan Kaitlyn, model Lacey Banghard, The Walking Dead oyuncusu Lauren Cohen ve Cosplay yapan Jessica Nigri ile Holly Willougby var.

Walking Dead oyuncusu Lauren Cohan

Walking Dead oyuncusu Lauren Cohan

HACKER UYARMIŞTI

Emma Watson’ın da yer aldığı ilk paylaşımları yapılırken hacker bazı mesajlar vermişti. Hacker yaptığı paylaşımlar hakkında bunun sadece buz dağının -şimdilik- görünen yüzü olduğunu belirten ifadeler kullanmıştı.

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