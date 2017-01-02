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Pandora uydusunun yeni fotoğrafı geldi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Satürn keşif aracı Cassini'nin çektiği Pandora uydusunun yüksek çözünürlüklü yakın fotoğrafını yayınladı.
09:092 Ocak 2017
Teknoloji
Pandora uydusunun yeni fotoğrafı geldi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Satürn keşif aracı Cassini'nin çektiği Pandora uydusunun yüksek çözünürlüklü yakın fotoğrafını yayınladı.

Cassini, 18 Aralık’ta gezegenin yörüngesinde yakın geçiş sırasında Pandora’yı 40 bin 500 kilometre mesafeden görüntüledi. 80 kilometre çapındaki uyduyu piksel başına 240 metrede kaydeden uydunun gönderdiği yüksek çözünürlüklü görüntüler, NASA’nın

web sitesinden yayınlandı.Cassini, bir süre önce de Satürn’ün kuzey yarım küresindeki keşif faaliyeti sırasında çektiği kutup bölgesindeki altıgen hava akımının çarpıcı fotoğraflarını dünyaya yollamıştı.
Öte yandan Cassini uzay aracı, NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın birlikte yürüttüğü Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.

İHA

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