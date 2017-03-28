Patlayan telefon Note 7 geri dönüyor!

Adı patlayan telefon olarak ünlenen Samsung Galaxy Note 7 dönüştürülerek yeniden satışa sunulacak.

Geçtiğimiz yıl Samsung’un amiral gemisi olarak çıktığı gibi ortalığı kasıp kavuran Galaxy Note 7 eşi benzeri görülmemiş şekilde çakılmıştı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sayısız telefon patlama haberi Note 7 kullanıcılarını korkutmuş, Samsung’u da hamle yapmak zorunda bırakmıştı. Samsung dünyadaki tüm Note 7’leri toplayarak büyük bir hamle yapmıştı fakat o günden bu yana toplanan Note 7’lere ne olacak sorusu akıllarda kalmıştı.

REFURBISHED NOTE 7

Teknolojik ürünlerde, fabrikada yenilenen ürünlerin tekrar satışa sunulması sıkça rastlanan bir durum. Tüm kontrolleri tamamlanmış ürünler ‘Refurbished’ etiketiyle tekrar satışa sunuluyor. Garanti şartları daha sınırlı olan bu cihazlarda sorun yaşanma olasılığı ise normal bir telefondan genellikle farksız olarak görülüyor. Refurbished cihazların fiyatları ise normal cihazlara göre ciddi anlamda ucuz olmakta.

SAMSUNG FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Mobil Dünya Kongresi’nde Greenpeace protestocuları, toplanan 4.3 milyon Note 7’nin doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüm uygulanması yönünde Sasmung’a baskı yapmıştı, Samsung ise sonrasında telefonların çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülecekleri teminatını vermişti. Çeşitli parçaları farklı şekillerde kullanacak olan firma, diğer parçaları Note 7 olarak sunacak. Samsung, yenilenmiş ve geri dönüştürülmüş parçaların da yardımı ile belli sayıda satışa sunma ya da kiralama amacı ile, -muhtemelen- daha küçük bataryalar barındıran Note 7’ler üretecek.