Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation her ayın sonunda olduğu gibi, PlayStation Plus platformunda ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlarını tanıtmaya devam ediyor.

15:3730 Haziran 2017
Bilim - Teknoloji
PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı!
PlayStation her ayın sonunda olduğu gibi, PlayStation Plus platformunda ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlarını tanıtmaya devam ediyor.

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation 4’te Until Dawn, Game of Thrones: A Telltale Games Series, Don’t Die, Mr. Robot ve That’s You adlı yapımlar, PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında ücretsiz olarak dağıtılacak.

Devlet desteği ile dünya ligi

UNTIL DAWN ÜCRETSİZ OLUYOR

PlayStation 3 kullanıcılarını da ihmal etmeyen firma; Tokyo Jungle, Darkstalkers ve Resurrection adındaki oyunları ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyor.

Bunun dışında da geriye PS Vita platformu kalıyor ve Don’t Die, Mr. Robot ve Element4l’ü deneme şansı bu platformun kullanıcılarına ücretsiz hale geliyor.

PlayStation'ın paralı bir hizmeti olan PlayStation Plus sayesinde oyunlardaki çevrimiçi özellikleri kullanabiliyor ve topluluğun bir parçası olabiliyorsunuz.

İLGİLİ HABERPlaystation 3'ün üretimi durduruldu!Playstation 3'ün üretimi durduruldu!İLGİLİ HABERKonsolların geleceği belirsiz mi?Konsolların geleceği belirsiz mi?
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar