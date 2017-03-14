Portekiz’de 400 bin yıllık insan kafatası fosili bulundu.

Portekizli arkeolog João Zilhão tarafından yönetilen ve Binghamton Üniversitesi antropolog Rolf Quam'ın da bulunduğu büyük bir uluslararası araştırma ekibi, Portekiz'in en eski fosil insan kafatasını keşfetti.

Portekizli arkeolog João Zilhão tarafından yönetilen ve Binghamton Üniversitesi antropolog Rolf Quam'ın da bulunduğu büyük bir uluslararası araştırma ekibi, Portekiz'in en eski fosil insan kafatasını keşfetti.

Keşif, Avrupa’daki Orta Pleistosen dönemindeki insanın evrimine ve Neanderthallerin kökenine dair önemli bir bilgi niteliğini taşıyor.

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Dailymail’de yer alan habere göre, Kafatalar, Orta Pleistosen çağında Avrupa’nın en basıtında şimdiye kadar bulunan en eski insan fosilini temsil ediyor ve aynı zamanda bu kıtadaki en eski çağlardan birisini Acheurian taş alet endüstrisi ile ilişkilendiriliyor.



Birçoğu kötü tarihli veya açık bir arkeolojik bağlamdan yoksun olan aynı dönemdeki diğer fosiller aksine, Portekiz’deki Aroeira mağarasında bulunan bu kafatası 400.000 yıl önce tarihlendirilmesi dışında bol faunal kalıntılarla birlikte ortaya çıktı. Ek olarak çok sayıda taş aletler de gün yüzüne çıkarıldı.

New York Devlet Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi’nde antropoloji profesörü olan Rolf Quam, “İber Yarımadası’nda, bu ilginç keşfin gerçekleştiği bölge, Neandertallerin kökenini ve evrimini anlamak için önemli bir yer. Aroeira kafatası, Portekiz’de şimdiye kadar bulunan en eski insan fosili ve İspanya, Fransa ve İtalya’daki aynı dönemdeki diğer fosiller ile bazı özellikleri paylaşıyor: Aroeria kafatası, bu dönemdeki insan fosil kayıtlarındaki anatomik çeşitliliği artırıyor. Farklı popülasyonlar biraz farklı özelliklerin kombinasyonları ortaya koydu. ” diyerek keşfi yorumluyor.

Çalışma, “Gruta da Aroeira(Portekiz) bölgesinden Pleistosen insanımsı kafatası ” başlığıyla Ulusal Bilimler Akademisi raporunda yayımlanacak.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL